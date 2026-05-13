Rebuild 2026, Zaccaria (Legacoop Abitanti): “Necessaria piattaforma nazionale per l’affordable housing”

(Adnkronos) – “Oggi come Legacoop Abitanti abbiamo portato il nostro contributo a questa discussione sempre più rilevante sull’affordable housing: c’è un grande impegno a livello europeo; ieri, infatti, si è tenuto un incontro a Cipro con i ministri della Casa e in questo momento in Italia si discute di un decreto Piano Casa, appena varato, che prevede la realizzazione di molti alloggi”. Sono le parole di Rossana Zaccaria, Presidente Legacoop Abitanti, alla dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

“Come Legacoop Abitanti ormai da più di un anno parliamo della possibilità di una piattaforma di investimento per l’abitare che aggreghi soggetti e risorse e che soprattutto lavori su un fondo di garanzia – spiega – che sarebbe essenziale per poter intercettare delle risorse di natura europea, soprattutto con un’ottica, come sostiene l’Europa, limited profit”.

“Questo è il nostro punto di vista: lavorare certamente su una partnership pubblico-privato, che vediamo in questo Piano Casa italiano, ma crediamo anche che vadano sottolineati due elementi di condizionalità rispetto a quale sia la remunerazione attesa dei privati e quale sia il livello effettivamente di affordability da raggiungere e, soprattutto, un inciso sull’importanza, dal nostro punto di vista, dell’offerta in locazione più che non dell’accesso alla proprietà”, conclude Zaccaria.