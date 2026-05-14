Ultime News

14 Mag 2026 Emicrania, l'Asst lancia un questionario per la popolazione
14 Mag 2026 "Avevamo proposto una lista unitaria, Lega e FI han detto no": il Pd sulla querelle Padania
14 Mag 2026 Tenta di rubare al Cremona Po: denuncia e foglio di via per un 52enne
14 Mag 2026 Furti in abitazione: dopo un lungo inseguimento, i carabinieri arrestano quattro uomini
14 Mag 2026 Controlli dei carabinieri, denunciato uomo senza patente alla guida di una Jaguar
Nazionali

Lavoro, Principe (Inail): “Esoscheletri occupazionali migliorano sicurezza”

(Adnkronos) – “In alcuni ambiti si sta diffondendo l’utilizzo degli esoscheletri occupazionali, perché dovrebbero assistere e sollevare gli operatori da certi sforzi muscolari, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza”. Lo ha dichiarato Biagio Principe, della consulenza tecnica Salute e sicurezza di Inail e membro della commissione Sicurezza e igiene del lavoro dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’.  

Il convegno, organizzato dall’Ordine all’Acquario Civico meneghino, costituisce uno spazio di confronto qualificato e aperto a professionisti, istituzioni e mondo delle imprese, per riflettere insieme su come l’innovazione possa aiutare ad affrontare le grandi sfide globali. “Trattare argomenti diversi con un approccio multidisciplinare e in un’ottica innovativa”, ha sottolineato Principe, “è sicuramente una fonte di arricchimento della preparazione culturale dell’ingegnere”.  

Il suo intervento ha toccato anche il tema dell’invecchiamento della forza lavoro e dell’inserimento di tali lavoratori all’interno dei contesti produttivi: “È necessario gestirli in maniera corretta dal punto di vista della sicurezza sul lavoro”, ha precisato Principe, “tenendo conto che si tratta di persone che biologicamente diventano sempre più mature, e che quindi perdono delle capacità, ma che sono comunque portatori di conoscenza ed esperienza”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...