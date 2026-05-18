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Cremonese

Le pagelle di Udinese-Cremonese: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

Cremonese compatta e concreta: Vardy decide il match, Grassi domina il centrocampo, Audero salva nel finale con un intervento decisivo

Alberto Grassi
Fill-1

AUDERO 7 – L’intervento su Solet nel finale è fondamentale.

TERRACCIANO 6,5 – Ordinato e pulito negli interventi.

BIANCHETTI 6,5 – Guida la difesa con esperienza e intelligenza.

LUPERTO 7 – Solido e sempre ben posizionato.

BARBIERI 5,5 – Fatica tanto, commette qualche errore di troppo.

MALEH 6,5 – Corre, si sacrifica e gestisce bene palla.

GRASSI 7 – È ovunque. Fondamentale anche nella fase di impostazione.

THORSBY 6 – Fondamentale la sua fisicità contro una squadra come l’Udinese.

PEZZELLA 6,5 – Sbaglia poco o nulla, attentissimo in fase difensiva.

BONAZZOLI 6,5 – Gioca una partita di qualità e sacrificio.

VARDY 7,5 – Decide il match con un gol da bomber vero.

F. MUSSOLINI 6 – Spinge sulla destra, copre sulle incursioni avversarie.

OKEREKE 6 – Utile nel lavoro in ripartenza.

COLLOCOLO sv

VANDEPUTTE sv

DJURIC sv

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