Le pagelle di Udinese-Cremonese: i voti dei grigiorossi
Cremonese compatta e concreta: Vardy decide il match, Grassi domina il centrocampo, Audero salva nel finale con un intervento decisivo
AUDERO 7 – L’intervento su Solet nel finale è fondamentale.
TERRACCIANO 6,5 – Ordinato e pulito negli interventi.
BIANCHETTI 6,5 – Guida la difesa con esperienza e intelligenza.
LUPERTO 7 – Solido e sempre ben posizionato.
BARBIERI 5,5 – Fatica tanto, commette qualche errore di troppo.
MALEH 6,5 – Corre, si sacrifica e gestisce bene palla.
GRASSI 7 – È ovunque. Fondamentale anche nella fase di impostazione.
THORSBY 6 – Fondamentale la sua fisicità contro una squadra come l’Udinese.
PEZZELLA 6,5 – Sbaglia poco o nulla, attentissimo in fase difensiva.
BONAZZOLI 6,5 – Gioca una partita di qualità e sacrificio.
VARDY 7,5 – Decide il match con un gol da bomber vero.
F. MUSSOLINI 6 – Spinge sulla destra, copre sulle incursioni avversarie.
OKEREKE 6 – Utile nel lavoro in ripartenza.
COLLOCOLO sv
VANDEPUTTE sv
DJURIC sv