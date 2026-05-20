Ultime News

20 Mag 2026 Maltrattamenti: incarcerato ingiustamente per sette mesi. La difesa chiederà i danni
20 Mag 2026 Soncino, tenta di rubare un avvitatore da 200 euro: denunciato un 50enne
20 Mag 2026 Non malmenò la sua compagna “sexy star” di lap dance: assolto. “Relazione disfunzionale”
20 Mag 2026 Inchiesta “Patenti facili”: il cremonese Locatelli rinviato a giudizio
20 Mag 2026 Juvi, ufficialilizzata la conferma Simone Barbante al terzo anno con la Ferraroni
Nazionali

Lavoro, Cafà (Cifa Italia): “Firmato contratto intersettoriale strumento di semplificazione e welfare”

(Adnkronos) – “Un contratto intersettoriale del manifatturiero che abbraccia circa 17 comparti produttivi, uno strumento che semplifica la vita al professionista e che risulta facile da consultare per lavoratori e datori di lavoro”.  

Così Andrea Cafà a margine della firma del contratto tra Cifa Italia e Confsal avvenuta oggi a Roma. Il contratto, ha spiegato Cafà, è articolato in due parti: una sezione dedicata ai diritti, al welfare e alle tutele dei lavoratori “a livello universale” e una seconda parte con le specificità dei singoli comparti produttivi. Per il presidente di Cifa Italia si tratta di “un grande successo”, anche perché parte da una paga base oraria superiore ai 9 euro e si inserisce nel contesto del manifatturiero italiano, “spina dorsale del Made in Italy e dell’export nazionale”. Cafà ha sottolineato inoltre come il nuovo impianto contrattuale possa favorire le imprese “illuminate” nel miglioramento dell’organizzazione aziendale attraverso il welfare individuale, con effetti positivi su innovazione e produttività, sia qualitativa che quantitativa. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...