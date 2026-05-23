Lavoro, Zangrillo: “Priorità assoluta per governo, Festival luogo confronto”

(Adnkronos) – Il Festival del Lavoro “è un appuntamento che negli anni è diventato uno dei principali luoghi di confronto sulle sfide che riguardano il futuro del tessuto economico, del tessuto sociale, produttivo del nostro Paese. È evidente a tutti noi come in una fase storica come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da profonde transizioni, il mondo del lavoro sta cambiando, sta cambiando sempre più rapidamente. Nascono nuove professioni, alcuni mestieri evolvono, altri ancora richiedono aggiornamenti, altri spariscono. In questo contesto così dinamico, il lavoro rappresenta una priorità assoluta per il nostro governo e in questi anni abbiamo raggiunto il record di occupati e la disoccupazione è ai minimi storici”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in un video messaggio inviato al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro in corso a Roma.

Secondo Zangrillo, “sono risultati importanti che ci spingono a continuare su questa strada, a garantire ambienti di lavoro sicuri”. “Ancora oggi, purtroppo, registriamo vittime e infortuni sul lavoro, ma non abbiamo mai abbassato la guardia, mettendo in campo misure concrete per tutelare in modo efficace le persone. È dunque evidente come in questo scenario abbiamo sempre più bisogno di amministrazioni capaci di governare il cambiamento e di offrire servizi efficienti. Le nuove tecnologie con l’intelligenza artificiale ci offrono opportunità uniche per supportare e per potenziare il lavoro e l’impegno delle nostre persone, perché nessuna macchina potrà mai sostituire l’intelligenza emotiva, l’ingegno, la capacità di chi ogni giorno fa funzionare le istituzioni”, ha spiegato.

“Il lavoro rappresenta una priorità assoluta per il nostro Governo e, in questi anni, abbiamo raggiunto il record di occupati e la disoccupazione è ai minimi storici. In questo scenario, abbiamo sempre più bisogno di amministrazioni capaci di governare il cambiamento e di offrire servizi efficienti. Le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale ci offrono opportunità uniche per supportare e potenziare il lavoro e l’impegno delle nostre persone, perché nessuna macchina potrà mai sostituire l’intelligenza emotiva, l’ingegno e la capacità di chi ogni giorno fa funzionare le istituzioni. Ecco perché abbiamo messo in campo una strategia improntata alla valorizzazione dell’unico fattore davvero strategico per qualsiasi organizzazione: le persone. Negli ultimi tre anni abbiamo reclutato 640.000 persone. Solo nel mese di gennaio di quest’anno ne sono entrate 24.600 nella Pubblica Amministrazione. Un risultato importante, reso possibile grazie alla riduzione dei tempi concorsuali, passati da 780 giorni a 150, e al potenziamento del nostro portale di reclutamento inPA, diventato l’unica porta di accesso alla Pubblica Amministrazione, al quale sono registrate più di 3 milioni di persone” ha concluso Zangrillo.

“Ecco perché abbiamo messo in campo una strategia improntata sulla valorizzazione dell’unico fattore veramente strategico per qualsiasi organizzazione che sono le persone. Spesso i dipendenti vengono considerati soltanto quando entrano e quando escono dalle organizzazioni. Invece dobbiamo riconoscere il loro valore durante tutto il percorso della loro vita professionale”, ha concluso.