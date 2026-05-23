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Lazio, Sarri ai saluti? “Ho un contratto, vediamo. Nessun dialogo con società su cose importanti”

(Adnkronos) – “Ultima partita alla Lazio? Non ne ho idea, sono ancora sotto contratto, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane valuteremo tutto. Non sono particolarmente contento, mi sono sentito non ascoltato quest’anno, ma c’è un contratto. Vediamo”. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato così dopo la vittoria contro il Pisa, nell’ultima partita del campionato, relativamente alle possibilità di un suo addio ai biancocelesti.  

“Questa è stata la stagione più difficile da quando sono in Serie A. Un’annata formativa di sicuro, ma avrei preferito fosse capitata quando avevo quarant’anni”. 

Sarri ha aggiunto: “Non sono contento di molte cose, nei prossimi giorni discuteremo con la società ma da qui a dire di separarci ce ne passa. Vorrei essere ascoltato in generale, quest’anno non è successo. Sono state fatte cose che non volevo e che non mi hanno spiegato, non so il motivo”. E ancora: “Dialogo con la società? Su cose poco importanti, ma nessun dialogo sulle cose che contavano”.  

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