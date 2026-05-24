Al PalaRadi un weekend dedicato alla ginnastica artistica

Al Palaradi tra sport, inclusione e spettacolo, un weekend dedicato alla ginnastica. Due appuntamenti nazionali che hanno fatto convergere su Cremona atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 14 società del Nord Italia, per un totale di oltre 400 atleti.

Dopo il meeting nazionale di ginnastica inclusiva di sabato, domenica spazio allo storico Torneo di Cremona di Ginnastica Artistica, manifestazione organizzata da Gymnica Cremona e riconosciuta dalla Federazione Ginnastica d’Italia, come ci dice il presidente Daniele Tolomini:

“Una due giorni incredibile per la Gymnica Cremona e per tutta la città. Siamo in un palazzetto meraviglioso. Devo ringraziare l’amministrazione comunale per il patrocinio e il contributo che ci consente di essere qui. È la prima delle due gare che si svolgeranno nel 2026 del Torneo di Cremona, manifestazione storica, con una tradizione lunga più di 40 anni.

“Per noi è un orgoglio portare avanti questa tradizione e abbiamo anche il piacere di annunciare in anteprima che dal prossimo anno avremo anche le gare di calendario regionale della Federazione. Quindi Cremona finalmente avrà un respiro anche federale della Federazione Ginnastica d’Italia a livello regionale e speriamo poi di proseguire anche a livello nazionale e chissà quali altre novità arriveranno”.

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