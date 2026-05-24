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Inseguimento a Testaccio: auto in fuga si schianta su una rotonda. Fermato il conducente

(Adnkronos) – Inseguimento nella tarda serata di oggi, domenica 24 maggio, a Testaccio, concluso con un fermo. Una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare un’utilitaria lungo le strade del quartiere: la fuga si è conclusa nei pressi di via Zabaglia, dove l’auto si è schiantata all’altezza della rotonda. 

Il conducente sarebbe stato fermato dai militari. Sul posto sono intervenute diverse volanti dei carabinieri, che hanno effettuato accertamenti e la perquisizione del veicolo. 

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