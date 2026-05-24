Roland Garros al via: dagli azzurri a Djokovic, i match di oggi e dove vederli

(Adnkronos) – Roland Garros al via. Oggi, domenica 24 maggio, inizia il torneo parigino, secondo Slam della stagione. Tocca subito ai big, a cominciare dall’ex numero 1 del ranking Atp Novak Djokovic, impegnato in serata contro Mpetshi Perricard. Tanti gli azzurri in campo, da Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci a Lucia Bronzetti. Ecco il programma della prima giornata, gli orari di tutti i match e dove vederli in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi al Roland Garros:  

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12
 

[Q] S. Kraus (AUT) – [11] B. Bencic (SUI) 

B. Bonzi (FRA) – [2] A. Zverev (GER) 

[8] M. Andreeva (RUS) – [WC] F. Ferro (FRA) 

non prima delle 20:15 

G. Mpetshi Perricard (FRA) – [3] N. Djokovic (SRB) 

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11
 

[13] K. Khachanov (RUS) – [WC] A. Gea (FRA) 

[26] H. Baptiste (USA) – B. Krejcikova (CZE) 

[7] T. Fritz (USA) – [WC] N. Basavareddy (USA) 

[WC] K. Efremova (FRA) – [18] S. Cirstea (ROU) 

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11
 

[15] M. Kostyuk (UKR) – O. Selekhmeteva (ESP) 

K. Volynets (USA) – [WC] C. Burel (FRA) 

[WC] T. Droguet (FRA) – [26] J. Mensik (CZE) 

[28] J. Fonseca (BRA) – [Q] L. Pavlovic (FRA) 

COURT 14 – dalle ore 11
 

[21] A. Davidovich Fokina (ESP) – D. Dzumhur (BIH) 

F. Jones (GBR) – B. Haddad Maia (BRA) 

S. Kenin (USA) – P. Stearns (USA) 

L. Sonego (ITA) – [Q] P.H. Herbert (FRA)
 

COURT 7 – dalle ore 11
 

A. Tomljanovic (AUS) – C. McNally (USA) 

T. Valentova (CZE) – M. Linette (POL) 

Q. Halys (FRA) – M. Bellucci (ITA)
 

[Q] H. Dellien (BOL) – V. Royer (FRA) 

COURT 6 – dalle ore 11
 

[Q] L. Bronzetti (ITA) – [27] M. Bouzkova (CZE)
 

[Q] K. Jacquet (FRA) – M. Trungelliti (ARG) 

[Q] F. Cinà (ITA) – R. Opelka (USA)
 

S. Bejlek (CZE) – [Q] S. Stephens (USA) 

COURT 8 – dalle ore 11
 

M. Kecmanovic (SRB) – F. Marozsan (HUN) 

D. Kovinic (MNE) – [Q] X. Wang (CHN) 

S. Sorribes Tormo (ESP) – T. Korpatsch (GER) 

A. Blockx (BEL) – [LL] C. Wong (HKG) 

COURT 9 – dalle ore 11
 

L. Tagger (AUT) – [32] X. Wang (CHN) 

A. Blinkova (RUS) – Y. Starodubsteva (UKR) 

[Q] M. Zheng (USA) – D. Prizmic (CRO) 

H. Medjedovic (SRB) – Y. Hanfmann (GER) 

COURT 12 – dalle ore 11
 

J. Duckworth (AUS) – G. Diallo (CAN) 

T. Machac (CZE) – Z. Bergs (BEL) 

M. Frech (POL) – E.G. Ruse (ROU) 

[21] C. Tauson (DEN) – D. Snigur (UKR) 

COURT 13 – dalle ore 11
 

[Q] P. Llamas Ruiz (ESP) – T.A. Tirante (ARG) 

[23] T.M. Etcheverry (ARG) – N. Borges (POR) 

E. Raducanu (GBR) – S. Sierra (ARG) 

[Q] M. Bassols Ribera (ESP) – E. Arango (COL) 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

