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Serie A, oggi Napoli-Udinese – Diretta

(Adnkronos) –
Il Napoli sfida l’Udinese oggi, domenica 24 maggio, nell’ultima giornata di Serie A. I partenopei di Conte, con ogni probabilità all’ultima partita in panchina, arrivano al match con la qualificazione in Champions League già in tasca e dopo la vittoria per 3-0 di Pisa, mentre quella di Runjaic ha perso in casa con la Cremonese. 

 

In serata gli scontri decisivi per la Champions e la salvezza. 

 

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