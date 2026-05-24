Nazionali
Serie A, oggi Napoli-Udinese – Diretta
(Adnkronos) –
Il Napoli sfida l’Udinese oggi, domenica 24 maggio, nell’ultima giornata di Serie A. I partenopei di Conte, con ogni probabilità all’ultima partita in panchina, arrivano al match con la qualificazione in Champions League già in tasca e dopo la vittoria per 3-0 di Pisa, mentre quella di Runjaic ha perso in casa con la Cremonese.
In serata gli scontri decisivi per la Champions e la salvezza.
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