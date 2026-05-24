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Serie A, oggi Verona-Roma 0-0 – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i giallorossi affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, quarta in classifica (con 70 punti, come il Milan terzo) dovrà agguantare i tre punti per assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Verona-Roma? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. 

Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

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