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Serie B, la finale playoff: oggi Catanzaro-Monza – Diretta

(Adnkronos) – Torna la Serie B con la finale d’andata dei playoff Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale, mentre i lombardi hanno avuto la meglio contro la Juve Stabia. In caso di parità complessiva tra andata e ritorno, avrebbero la meglio i lombardi in virtù del miglior piazzamento in campionato durante la regular season. 

 

Il ritorno della finale è in programma venerdì 29 maggio. 

 

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