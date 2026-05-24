Serie B, oggi finale playoff Catanzaro-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Serie B con la finale d’andata dei playoff

Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale, mentre i lombardi hanno avuto la meglio contro la Juve Stabia. La partita del Ceravolo inizierà alle 20 e la sfida di ritorno è prevista venerdì 29 maggio all’U-Power Stadium di Monza: in caso di parità complessiva tra andata e ritorno, avrebbero la meglio i lombardi in virtù del miglior piazzamento in campionato durante la regular season. Ecco probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Catanzaro-Monza, in campo stasera alle 20:



CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Cutrone, Dany Mota; Petagna. Allenatore: Bianco

Catanzaro-Monza sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel e su Sky (canali 201 e 254). La finale playoff sarà visibile anche chiaro su TV8 e in streaming sull’app di Dazn, Amazon Prime Video e NOW.