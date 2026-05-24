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Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 24 maggio: gli ospiti e le interviste
(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 24 maggio, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. Oggi andrà in onda una puntata replica, ‘Verissimo-Le storie’: una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa edizione.
In onda oggi l’inedito racconto di Sarah Fahr. Tra le interviste più intense realizzate in questa edizione da Silvia Toffanin, l’intenso racconto dell’attore Gabriel Garko e il ritratto a tutto tondo di uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti.
Spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca. E rivedremo a Verissimo l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia Benedetta Rossi, accompagnata dal marito Marco.
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