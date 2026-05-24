Ultime News

24 Mag 2026 La Cremonese e il sogno salvezza: tutto in una notte
24 Mag 2026 Urne aperte in provincia: cinque comuni al voto per scegliere il sindaco
24 Mag 2026 Cinque anni fa la visita del Presidente Sergio Mattarella a Cremona
23 Mag 2026 “Still I Rise” torna a casa: in Cortile Federico II il Primo Festival con Govoni e Volpe
23 Mag 2026 Forza Italia, Lega e Udc: “FdI di Cremona è fuori dal centrodestra. I vertici facciano chiarezza”
Nazionali

Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 24 maggio: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 24 maggio, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. Oggi andrà in onda una puntata replica, ‘Verissimo-Le storie’: una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa edizione. 

In onda oggi l’inedito racconto di Sarah Fahr. Tra le interviste più intense realizzate in questa edizione da Silvia Toffanin, l’intenso racconto dell’attore Gabriel Garko e il ritratto a tutto tondo di uno dei conduttori più amati della tv: Carlo Conti. 

Spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca. E rivedremo a Verissimo l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia Benedetta Rossi, accompagnata dal marito Marco. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...