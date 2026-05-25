Ultime News

25 Mag 2026 Soldo: “Ringrazio i soncinesi, faremo una minoranza seria e rigorosa”
25 Mag 2026 Il Comune estingue anticipatamente tre mutui: approvata la delibera
25 Mag 2026 Morto di malaria: “La vaccinazione solo consigliata”. “Lamentele” sull’alloggio in Camerun
25 Mag 2026 Legge sui Data center, Piloni: “Bene la legge regionale, governo in grave ritardo”
25 Mag 2026 Un anno di orientamento tra scuola, università e lavoro: il bilancio in Comune
Nazionali

Bergamo, precipita aliante: muore pilota 50enne

(Adnkronos) – Un moto-aliante è precipitato questo pomeriggio, poco dopo le 15.30, in un luogo impervio a Gorno, in provincia di Bergamo. Immediati i soccorsi di 118, Soccorso alpino e vigili del fuoco. Per il pilota, un uomo di cinquant’anni, però, non c’è stato nulla da fare e i soccorritori ne hanno constatato la morte sul posto. Lo fa sapere l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...