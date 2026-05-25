Cecilia Bartoli apre il Monteverdi Festival con un gala al Ponchielli

Sarà Cecilia Bartoli ad aprire la 43esima edizione del Monteverdi Festival. Il celebre mezzosoprano tornerà infatti al Teatro Ponchielli di Cremona giovedì 28 maggio alle ore 21 per un gala concert che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi della rassegna.

Per la terza volta consecutiva l’artista internazionale sarà protagonista a Cremona, in un’anteprima che anticipa l’inaugurazione ufficiale del Festival, in programma il 7 giugno nella chiesa di Sant’Agostino con il Vespro della Beata Vergine.

La serata vedrà Cecilia Bartoli accompagnata da Gianluca Capuano, alla direzione musicale degli ensemble “Les Musiciens du Prince – Monaco” e “Il canto di Orfeo”. Il programma proporrà un percorso musicale tra alcuni dei più grandi compositori della tradizione europea, da Claudio Monteverdi a Georg Friedrich Händel, passando per Antonio Vivaldi, Agostino Steffani, Wolfgang Amadeus Mozart e Gioachino Rossini.

Il concerto si aprirà con la celebre “Toccata” e il prologo dell’“Orfeo” di Monteverdi, per poi attraversare alcune delle pagine più note del repertorio barocco e operistico. Tra i brani in programma figurano “V’adoro pupille” dal “Giulio Cesare in Egitto” di Händel, “Parto, ma tu ben mio” dalla “Clemenza di Tito” di Mozart e “Una voce poco fa” dal “Barbiere di Siviglia” di Rossini.

Accanto alle arie più celebri, spazio anche a ouverture e sinfonie che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale dal Seicento all’Ottocento.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali dell’avvio del Monteverdi Festival, manifestazione che ogni anno richiama a Cremona artisti e spettatori da tutta Italia e dall’estero, confermando il legame della città con la grande tradizione musicale.

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