Dà in escandescenze in un bar e aggredisce i Carabinieri: denuncia per un 53enne

Dopo aver dato in escandescenze in un bar, ha aggredito e minacciato i carabinieri: nei guai è finito un 53enne residente a Cremona, con diversi precedenti di polizia. L’accusa, nei suoi confronti, è di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Nei confronti dell’uomo è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

I fatti risalgono alla serata di domenica, 24 maggio. Mancavano una manciata di minuti alle 22 quando l’uomo, che era in un bar, ha iniziato a disturbare gli altri avventori, molto probabilmente ubriaco.

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri del Radiomobile di Cremona hanno cercato di identificare l’uomo, che però ha opposto resistenza: dopo aver rivolto minacce e gravi offese all’indirizzo degli operatori, è passato alle vie di fatto spintonandoli ripetutamente.

I militari sono riusciti prontamente a bloccare l’individuo e a contenere la situazione in totale sicurezza, senza che nessuno riportasse ferite o lesioni.

L’uomo è stato successivamente accompagnato in caserma. Al termine degli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dell’accaduto e per il 53enne è scattata la denuncia a piede libero, oltre alla sanzione per ubriachezza.

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