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Disordini derby Toro-Juve, stabili condizioni tifoso ferito: è ancora in prognosi riservata

(Adnkronos) – Sono stabili le condizioni del tifoso rimasto ferito ieri pomeriggio domenica 24 maggio durante i disordini che si sono verificati prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino.  

Oggi sarà sottoposto a una tac di controllo, mentre resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette in prognosi riservata.  

Il giovane ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari che all’arrivo in ospedale lo hanno sottoposto a intervento neurochirurgico. Dai primi accertamenti a colpirlo sarebbe stato un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. 

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