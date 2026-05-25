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Roland Garros, cade un altro big: Lehecka eliminato da Carreno Busta

(Adnkronos) – Cade un big al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il ceco Jiri Lehecka, battuto da Jannik Sinner nell’ultimo Masters 1000 di Miami, è stato eliminato al primo turno dello Slam parigino dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 89 del ranking Atp. 

Il giocatore iberico si è imposto nettamente in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6 (3), 6-3 in due ore di gioco. Partita iniziata subito in salita per Lehecka, che ha da poco festeggiato il suo best ranking salendo alla posizione numero 12 della classifica generale, e che ha subito ceduto la battuta perdendo il primo set 6-3. 

Lehecka ha poi reagito nel secondo set, ma si è arreso al tie break con Carreno Busta che ha dominato concedendo solo tre punti al ceco. Senza storia il terzo parziale, vinto dallo spagnolo 6-3 con Lehecka che saluta così Parigi. 

 

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