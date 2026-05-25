Nazionali
Roland Garros, oggi Berrettini-Fucsovics – Diretta
(Adnkronos) –
Matteo Berrettini scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il tennista azzurro sfida l’unghesere Marton Fucsovics – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino. Berrettini arriva al match dopo l’eliminazione al primo turno degli Internazionali per mano di Alexei Popyrin, battuto poi da Jannik Sinner.
Il vincente della sfida affronterà quello di Rinderknech-Rodionov.
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