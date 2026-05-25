Salute, Vacca (Aism): “In Agenda 2030 le priorità delle persone con sclerosi multipla”

(Adnkronos) – “Ogni anno, in occasione della settimana dedicata alla sclerosi multipla (Sm), andiamo nelle piazze italiane a sensibilizzare le persone su questa patologia. Quest’anno l’evento più grande riguarda il lancio della nostra Agenda 2030, che rappresenta uno sguardo verso il futuro. Ogni 5 anni, infatti, abbiamo un documento programmatico non tanto per noi di Aism, ma per il Paese, perché vogliamo che istituzioni e stakeholder” si assumano una parte di responsabilità, “perché da soli non potremmo raggiungere tutti gli obiettivi: abbiamo bisogno di un impegno condiviso”. Lo ha detto Francesco Vacca, presidente nazionale Associazione italiana sclerosi multipla, presentando la nuova Agenda della sclerosi multipla e patologie correlate 2030, in occasione della Settimana nazionale della Sm che si conclude il 30 maggio con la Giornata mondiale.

L’Agenda 2030 nasce da un percorso di ascolto. “In quest’ultimo anno abbiamo lavorato molto. Recentemente abbiamo fatto un roadshow per tutta Italia, che ci ha dato l’opportunità di raccogliere i bisogni delle persone con Sm”, ha spiegato Vacca. Tra i temi prioritari indicati nell’Agenda ci sono lavoro, riabilitazione, diritti e ricerca scientifica. “L’obiettivo concreto è risolvere problemi reali delle persone con sclerosi multipla e fare in modo che le priorità individuate vengano realizzate. Sul fronte della ricerca, grazie al lavoro costruito insieme alle eccellenze del territorio, abbiamo già compiuto passi importanti”.

La Settimana nazionale della sclerosi multipla vedrà mobilitate le 98 sezioni territoriali di Aism in tutta Italia con iniziative di sensibilizzazione nelle piazze. “Il 30 maggio è la Giornata mondiale della sclerosi multipla – aggiunge il presidente Aism – quindi ci saranno molti monumenti in Italia che verranno illuminati di rosso, nostro colore associativo. Inoltre, il 28 maggio saremo alla Camera dei Deputati per presentare l’Agenda 2030 alle istituzioni, ai ministri e a tutte le persone che sono sempre al nostro fianco durante tutto l’anno”.