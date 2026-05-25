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Cronaca

Scontro tra auto in piazza Cadorna: il secondo della giornata nello stesso punto

Il primo era avvenuto attorno alle 9:30 ed era stato necessario l'intervento sanitario

L'incidente di metà pomeriggio
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Due incidenti a distanza di poche ore nello stesso punto della città, alla rotonda di piazza Cadorna all’intersezione con via Giordano. Questa mattina erano da poco passate le 9 quando quando si è verificato lo scontro tra due auto condotte da due uomini, uno di 51, l’altro di 54 anni, uno proveniente da viale Po, che avrebbe dovuto dare la precedenza, l’altro da via Giordano. Uno scontro non da poco visto che entrambi sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo.

Analoga situazione a metà pomeriggio, in questo caso risultano coinvolti un auto e un furgone. L’urto è stato meno violento e non si è reso necessario l’intervento del soccorso sanitario.
I due conducenti hanno fatto constatazione amichevole e come sempre accade si sono creati intasamenti al traffico in questo punto nevralgico della viabilità cittadina.

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