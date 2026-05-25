Cremonese, contro il Como l’epilogo più duro: pesano i punti lasciati per strada

Una serata difficile, che porta alla retrocessione in Serie B. La Cremonese cade contro un Como affamato di punti Champions. I lariani passano allo Zini con il risultato di 4-1.

La gara resta bloccata per oltre mezz’ora, poi al 36’ il Como trova il vantaggio grazie a una fiammata di Diao. Terracciano non riesce a contenere l’esterno ospite, che mette in mezzo per Douvikas: Audero si supera sull’attaccante greco, ma Pezzella spazza male e favorisce Jesus Rodriguez, bravo a trovare l’1-0 anche grazie alla deviazione involontaria di Grassi. In apertura di ripresa arriva il raddoppio della squadra di Fabregas. Luperto sbaglia in impostazione, Smolcic intercetta e serve Rodriguez, che premia il movimento di Douvikas per il 2-0.

La Cremo prova a reagire e al 55’ riapre il match. Ramon stende Vardy in area e l’arbitro concede il calcio di rigore: dal dischetto Bonazzoli spiazza Butez con una conclusione centrale per il 2-1. Al 70’ arriva però l’episodio che indirizza definitivamente la partita. Il Como conquista un penalty per un contatto molto dubbio su Douvikas. Grassi protesta e viene espulso, così come Djuric e Okereke dalla panchina. Dagli undici metri Da Cunha spiazza Audero per il 3-1. Nel finale, con la Cremonese in inferiorità numerica, arriva anche il poker ospite: Da Cunha trova la doppietta personale con un mancino sul primo palo che vale il definitivo 4-1.

Complice la vittoria del Lecce, i grigiorossi chiudono il campionato a quattro punti dal quartultimo posto e retrocedono in Serie B. Festa invece per il Como, che centra la prima storica qualificazione alla Champions League. Davvero tanti i rimpianti per la Cremo che, nei tanti momenti chiave della stagione, dopo un girone d’andata praticamente perfetto, non è riuscita a ottenere punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo.

© Riproduzione riservata