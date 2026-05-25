Le pagelle di Cremonese-Como: i voti dei grigiorossi
Audero e Bonazzoli tra i migliori, difesa in affanno: il Como approfitta degli errori e conquista la vittoria
AUDERO 6,5 – Fa quel che può, da sottolineare lo strepitoso intervento su Douvikas.
TERRACCIANO 5 – Fatica parecchio anche in fase di impostazione.
BIANCHETTI 5,5 – Non riesce ad arginare Douvikas.
LUPERTO 5 – Dal suo errore arriva il gol del 2-0.
ZERBIN 5 – Sbaglia tanto in fase di possesso.
MALEH sv – Costretto al cambio per infortunio muscolare.
GRASSI 5 – Sfortunato sul gol di Rodriguez, rimedia un rosso che chiude di fatto la partita.
THORSBY 6 – Tanta quantità in mezzo al campo, fa emergere la sua fisicità.
PEZZELLA 5,5 – Spazza male sul gol che sblocca l’incontro.
BONAZZOLI 6,5 – Altra grande prestazione, non solo per il rigore trasformato.
VARDY 6 – Lotta su ogni pallone, non riesce ad arrivare con pericolosità dalle parti di Butez.
VANDEPUTTE 6 – Entra a freddo col giusto piglio, ci prova fino alla fine.
F. MUSSOLINI 6 – Subentra meglio di Zerbin, ma in una fase difficile di match.
COLLOCOLO 5,5 – Non riesce ad imporsi nella ripresa.
BARBIERI sv
LOTTICI TESSADRI sv