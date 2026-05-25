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Cremonese

Le pagelle di Cremonese-Como: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

Audero e Bonazzoli tra i migliori, difesa in affanno: il Como approfitta degli errori e conquista la vittoria

Thorsby colpisce di testa
Fill-1

AUDERO 6,5 – Fa quel che può, da sottolineare lo strepitoso intervento su Douvikas.

TERRACCIANO 5 – Fatica parecchio anche in fase di impostazione.

BIANCHETTI 5,5 – Non riesce ad arginare Douvikas.

LUPERTO 5 – Dal suo errore arriva il gol del 2-0.

ZERBIN 5 – Sbaglia tanto in fase di possesso.

MALEH sv – Costretto al cambio per infortunio muscolare.

GRASSI 5 – Sfortunato sul gol di Rodriguez, rimedia un rosso che chiude di fatto la partita.

THORSBY 6 – Tanta quantità in mezzo al campo, fa emergere la sua fisicità.

PEZZELLA 5,5 – Spazza male sul gol che sblocca l’incontro.

BONAZZOLI 6,5 – Altra grande prestazione, non solo per il rigore trasformato.

VARDY 6 – Lotta su ogni pallone, non riesce ad arrivare con pericolosità dalle parti di Butez.

VANDEPUTTE 6 – Entra a freddo col giusto piglio, ci prova fino alla fine.

F. MUSSOLINI 6 – Subentra meglio di Zerbin, ma in una fase difficile di match.

COLLOCOLO 5,5 – Non riesce ad imporsi nella ripresa.

BARBIERI sv

LOTTICI TESSADRI sv

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