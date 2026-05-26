Arena Giardino: sabato 30 maggio riapre il cinema all’aperto di Cremona

Riparte puntuale il cartellone del cinema sotto le stelle accanto alla Fornace Frazzi: da fine maggio a settembre ogni sera è buona per godersi un film, scegliendo tra i migliori titoli della stagione appena conclusa.

Anche quest’anno l’Arena Giardino aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura “Cinema Revolution” grazie alla quale, dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto d’ingresso a tutti i film italiani ed europei sarà di soli € 3,50.

L’inaugurazione di sabato 30 maggio è sarà un docufilm omaggio al leggendario compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, autore, tra le altre, delle colonne sonore de L’ultimo imperatore e il Tè nel deserto di Bernardo Bertolucci.

Da segnare in calendario alcuni dei titoli di punta della stagione: Le città di pianura, rivelazione agli ultimi David di Donatello (6 giugno), La Grazia, regia di Paolo Sorrentino (27 giugno), Buen Camino, di e con Checco Zalone (12 luglio), Michael, dedicato a Michael Jackson (8 luglio) e Un bel giorno, la commedia di Fabio De Luigi con Virginia Raffaele (17 luglio).

Sempre il 6 giugno, prima della proiezione de Le città di pianura, avrà luogo un momento di sentito ricordo per il regista Sandro Talamazzini a 20 anni dalla scomparsa. Altra iniziativa particolare è la proiezione della commedia black Mio fratello è un vichingo, venerdi 5 giugno in collaborazione con l’Associazione Artisti Cremonesi.

Tra le pellicole di impegno e approfondimento si segnalano Mr nobody against Putin, Oscar 2026 come Miglior Documentario (4 giugno), Yellow Letters, Orso d’Oro al Festival di Berlino (8 giugno), Un semplice incidente, del regista iraniano Pahani vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes (14 giugno), Giulio Regeni – Tutto il male del mondo (7 luglio), The sea, sul dramma palestinese (18 luglio). P

Oroiezione da non perdere mercoledi 1 luglio con La sinfonia degli alberi, un film dedicato a Cremona e all’arte di costruire violini raccontata dal liutaio Gaspar Borchardt. Infine alcune chicche, forse poco valorizzate durante l’anno, per trascorrere una piacevole serata: A cena con il dittatore, una commedia surreale ambientata durante il periodo della Spagna franchista, campione di incassi (21 giugno), Pecore sotto copertura (29 giugno), La mattina scrivo, premio Miglior Sceneggiatura a Venezia (15 luglio), Un cane a processo, per raccontare, tra ironia e comicità, il rapporto tra uomini e animali (29 luglio).

Per tutti i mesi di giugno e luglio le proiezioni inizieranno alle ore 21.40, tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.arenagiardino.it

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