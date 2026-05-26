Rissa di fronte alla stazione, coinvolti quattro uomini per un caso di revenge porn

Momenti di tensione ieri sera, verso le 20, per una rissa esplosa nel piazzale della stazione ferroviaria. La Polizia di Stato ha denunciato tre cittadini rumeni per lesioni aggravate e un cittadino rumeno per tentata estorsione e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Le volanti della Questura di Cremona sono intervenute a seguito di una segnalazione giunta al 112, individuando un 43enne che riferiva di essere stato aggredito da tre connazionali di 55, 36 e 30 anni. I tre sono stati subito rintracciati poco distante, anche con l’ausilio di altri equipaggi della Polizia.

Una volta portati in questura, è stata ricostruita la dinamica dei fatti. Nel corso del pomeriggio, l’uomo aggredito aveva in realtà inviato a uno degli aggressori un video intimo registrato con la propria compagna ad uno dei tre aggressori, precisamente il nipote della donna nonché suo datore di lavoro. Il 43enne aveva minacciato il connazionale di diffondere le immagini se non gli avesse subito consegnato 3000 euro e non gli avesse anche anticipato una mensilità dello stipendio.

Pertanto, il nipote e gli altri due uomini, parenti della donna, si erano messi alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo nei pressi della stazione ferroviaria, dove poi si è verificata l’aggressione.

Da qui le denunce per lesioni personali aggravate, visto che il 43enne ha riportato ferite con prognosi di 10 giorni; a sua volta il 43enne è indagato per tentata estorsione e per il reato di revenge porn.

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