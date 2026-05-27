Inseguimento e spiegamento di pattuglie, caos nel quartiere Po

Caos e inseguimento mercoledì mattina nel quartiere Po, dove i residenti hanno assistito ad un vero e proprio spiegamento di forze, con pattuglie della Polizia di Stato in auto e agenti a piedi, supportati dalla Polizia Locale.

Erano da poco passate le 11.30 quando è scattato l’allarme in via Arenili. Secondo quanto raccontato da chi abita in zona, sembra che due persone si siano introdotte in un’abitazione, per commettere un furto. Sono però stati notati, e immediatamente è scattata la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivate tempestivamente diverse pattuglie della Questura, ed è scattato l’inseguimento. I due malviventi sarebbero fuggiti a piedi, inseguiti dagli agenti. Una scena, come hanno raccontato i residenti, degna di un film poliziesco, che ha attirato l’attenzione di tutto il quartiere. Sembra che uno dei fuggitivi sia stato fermato, anche se ancora non vi sono conferme da parte delle forze dell’ordine.

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