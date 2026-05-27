Tenta di superare esame della patente con telecamera e auricolare: denunciato

Un tentativo di superare l’esame per la patente di guida affidandosi alla tecnologia e a un “suggeritore” è costato caro a un ragazzo di 19 anni, residente in provincia di Parma, scoperto e denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 25 maggio, intorno alle 12.30, alla Motorizzazione. Durante lo svolgimento della sessione di esami teorici, il personale addetto alla sorveglianza ha notato delle anomalie nel comportamento di un candidato e ha deciso di verificare.

Hanno così sorpreso il giovane mentre tentava di superare i test sfruttando un sofisticato sistema di comunicazione. Addosso aveva diversi strumenti elettronici: un auricolare, un trasmettitore dotato di telecamera e un ricevitore.

Questo “kit” ad alta tecnologia serviva presumibilmente per inquadrare le domande del test e ricevere le risposte corrette direttamente da un complice posizionato all’esterno dell’edificio. Il personale della Motorizzazione, avendolo sorpreso in flagranza, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri.

La pattuglia giunta sul posto ha identificato il candidato e sequestrato l’intero equipaggiamento elettronico utilizzato per il tentativo di truffa.

Al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato denunciato con l’accusa di tentata falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di patente di guida.

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