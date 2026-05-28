Arnaldi-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il 25enne azzurro, numero 104 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il greco Stefanos Tsitsipas, numero 79 Atp. Al primo turno, Arnaldi ha battuto l’olandese Griekspoor, mentre Tsitsipas ha beneficiato del ritiro del francese Muller.

La sfida tra Arnaldi e Tsitsipas è in programma oggi, giovedì 28 maggio, come ultimo match sul campo numero 14. L’incontro dovrebbe cominciare tra le 19 e le 20. In carriera i due tennisti si sono affrontati una sola volta e proprio al Roland Garros. Tsitspas nel 2024 si è aggiudicato il match valido per gli ottavi.

Il match Arnaldi-Tsitsipas, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.