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Cronaca

Nuova gestione per i bar dell’Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Oglio Po

Il servizio sarà affidato a Serenissima Ristorazione S.p.A. I bar riapriranno regolarmente al pubblico nella giornata di mercoledì 3 giugno

L'Ospedale di Cremona
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Cambiano gestione i bar dell’Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Oglio Po. Il servizio sarà affidato a Serenissima Ristorazione S.p.A.

Per consentire il passaggio dalla società uscente al nuovo gestore, l’attività dei bar sarà temporaneamente sospesa per alcuni giorni:

• a Cremona, lunedì 1° giugno 2026

• a Oglio Po, da venerdì 29 maggio a lunedì 1° giugno 2026

In questo periodo, sarà comunque garantito un adeguato rifornimento dei distributori automatici di bevande e snack presenti negli ospedali, a disposizione di utenti, visitatori e operatori sanitari.

I bar riapriranno regolarmente al pubblico mercoledì 3 giugno 2026.

ORARI – Ospedale di Cremona

• Lunedì 1 e martedì 2 giugno: servizio sospeso
• Da mercoledì 3 giugno: aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19; sabato dalle 8 alle 15

ORARI – Ospedale Oglio Po

• Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno: servizio sospeso
• Da mercoledì 3 giugno: aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16; sabato dalle 7 alle 13

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