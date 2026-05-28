“Incanti culturali”, a Bordolano una festa tra tradizioni, sapori e comunità

Musica, abiti tradizionali, piatti tipici e tanti momenti di incontro hanno trasformato un pomeriggio di festa in uno spazio di dialogo tra culture e generazioni all’ex asilo Carlo Calzi di Bordolano in occasione della manifestazione “Incanti culturali – Colori e Sapori a Bordolano”, iniziativa promossa dalla Pro Loco con il patrocinio dei Comuni di Bordolano e Corte dè Cortesi e realizzata in collaborazione con la scuola primaria di Bordolano e la scuola dell’infanzia di Corte de’ Cortesi.

L’evento ha proposto sfilate di abiti tradizionali, degustazioni gastronomiche delle diverse comunità presenti sul territorio, musica e balli, coinvolgendo famiglie, bambini e cittadini in un clima di festa e partecipazione.

“L’amministrazione comunale e la Pro Loco ci hanno offerto questa opportunità e la scuola ha accettato di buon favore un momento di festa a cui noi teniamo molto – ha spiegato Mara Ferrami, responsabile del plesso scolastico -. Un momento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni, della moda e della gastronomia anche locale. Questo evento rappresenta un momento di unione e di festa molto importante, rafforza il senso di comunità e di identità locale e si apre come uno spazio di scambio culturale”.

A presentare la serata è stato Giovanni Sbolli, che ha ricordato come l’iniziativa fosse già stata sperimentata in passato con ottimi risultati: “Abbiamo cercato di riproporre questo evento perché aveva avuto un’ottima riuscita. I tempi stanno cambiando e stiamo cercando di integrare tutto quello che è il gruppo etnico con le nostre abitudini e le nostre tradizioni, cercando soprattutto di legare assieme il futuro e i ragazzi”.

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