Ultime News

28 Mag 2026 Perseguita la ex: “Ti taglio la gola”. Ma per il frate mancato chiesta l’assoluzione
28 Mag 2026 Nuova gestione per i bar dell’Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Oglio Po
28 Mag 2026 Giornata mondiale senza tabacco: spirometrie gratuite alle Ancelle
28 Mag 2026 Cremona Youth Cup, gran finale a Soresina con 4 trofei in palio tra U15 e U17
28 Mag 2026 CremonaPride per le vie del centro città. Gli organizzatori: “Saremo in 3mila”
Nazionali

Mogol, la proposta contro le canzoni che insultano le donne: “Multa da 50 mila euro”

(Adnkronos) –
Mogol propone una multa di 50 mila euro contro testi di canzoni ritenute volgari e che insultano le donne. Il paroliere ospite oggi in collegamento con La volta buona ha spiegato: “Certi testi, secondo me, dovrebbero essere multati. Soprattutto se insultano le donne, non è possibile mancare di rispetto in questo modo”.  

Le canzoni a cui Mogol fa riferimento sono quelle della nuova scena trap, che ad oggi vengono scritte perlopiù dai “ragazzini”: “È ovvio che i 12enni non possono essere multati, puniamo infatti chi li diffonde”, ha detto a Caterina Balivo.  

Mogol sostiene, inoltre, che se il testo offende le donne non dovrebbe essere ammesso neanche dalle SIAE (Società italiana degli autori ed editori). Questo accade, ha spiegato il produttore discografico perché “manca ancora una legge che proibisce di insultare le donne. Ma perché mai bisogna favorire canzoni che offendono le donne e le mamme?”. 

Un’idea condivisa dal Comune di Lazise (Verona), che ha messo al bando la musica “contro la morale”. In collegamento dal lago di Garda, l’ex assessora alle manifestazioni Elena Buio ha spiegato perché ritiene che la norma – che non è mai stata applicata – sia eccessiva: “La libertà di espressione resta la cosa più importante. La musica va tutelata. Il problema non è la musica trap, ma non chiedersi cos’è che manca a questi ragazzi per scrivere canzoni con testi simili”.  

“Non devono essere multati i giovani, ma chi permette di diffondere queste canzoni. Ci deve essere un’etica”, ha ribadito poi Mogol.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...