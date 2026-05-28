Ultime News

28 Mag 2026 Perseguita la ex: “Ti taglio la gola”. Ma per il frate mancato chiesta l’assoluzione
28 Mag 2026 Nuova gestione per i bar dell’Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Oglio Po
28 Mag 2026 Giornata mondiale senza tabacco: spirometrie gratuite alle Ancelle
28 Mag 2026 Cremona Youth Cup, gran finale a Soresina con 4 trofei in palio tra U15 e U17
28 Mag 2026 CremonaPride per le vie del centro città. Gli organizzatori: “Saremo in 3mila”
Nazionali

Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen’s, c’è Wimbledon sullo sfondo…

(Adnkronos) –
Serena Williams torna in campo? La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, sta pensando a un clamoroso ritorno sui campi in erba del Queen’s Club. Williams, 23 volte campionessa del Grande Slam in singolo e tra le più grandi giocatrici dell’era moderna, è fuori dai circuiti dal suo ritiro agli Us Open 2022. Oggi, a 44 anni, potrebbe essersi decisa al grande ritorno in campo dopo che – un anno fa – aveva dato il primo segnale significativo in questo senso con il rientro nel meccanismo dei controlli antidoping. 

Come riportato dal Times, Serena Williams – in caso di wild card concessa dall’organizzazione – potrebbe tornare in campo già al Queen’s nel doppio, in coppia con Victoria Mboko. Sullo sfondo, il grande sogno resta Wimbledon (il terzo Slam della stagione inizierà il 29 luglio).  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...