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Strage di Corinaldo, in carcere il gestore della discoteca Lanterna Azzurra

(Adnkronos) – Il gestore della discoteca teatro della strage di Corinaldo, la ‘Lanterna Azzurra’ dove l’8 dicembre 2018 morirono cinque giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte d’Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi ed è stato portato nella Casa Circondariale di Ancona Montacuto.  

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