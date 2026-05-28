Incontro tra i Circoli Anziani e Pensionati di Lizzanella e di CNA Cremona

E’ stata una visita tanto attesa quanto molto ben riuscita quella fatta mercoledì 27 maggio da una delegazione della CNA (Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole medie Imprese) Pensionati di Cremona e provincia, capitanati dal Presidente Nevio Mainardi e signora Anna, al Circolo Anziani e Pensionati di Lizzanella, lì accolti dal Presidente Silvano Setti e dal suo direttivo.

Giunti in mattinata a Rovereto, gli arzilli e simpatici ospiti in un paio d’ore hanno avuto modo di conoscere i luoghi, la storia e i personaggi più significativi della città, con la guida del neo pensionato “lizanel” Paolo Farinati.

Dai luoghi rosminiani al MART, ammirando i palazzi di Corso Bettini e il Teatro cittadino, poi entrando nelle piazze e nelle vie più storiche e amate, salendo da via Rialto a San Marco e poi lungo via della Terra fino a Piazza del Podestà, potendo da qui ammirare il Castello e il Palazzo Pretorio, quest’ultimo anche dal di dentro.

Nonostante la calura la passeggiata turistica è proseguita in via Portici con Casa Depero e quindi verso le tre Piazze del Grano, delle Erbe e di San Carlo, ovvero il “cuore antico” di Rovereto. Il tour è proseguito lungo la via Tartarotti e la via Dante, sino al recupero del pulmino a Piazzale Leoni, con cui poter recarsi a pranzo a Lizzanella, nella sede del Circolo locale in Piazza Sant’Antonio.

Pranzo assai gustoso a base di prodotti del Trentino: fusilli alla mela e speck, carne “salada” cruda con rucola e fagioli, strudel, vini locali, caffè e resentim. Gli amici di cremonesi hanno donato due grandi salami all’aglio super premiati tipici di Cremona, qualche buon chilo di formaggio grana padano, il famosissimo torrone artigianale e altri doni molto molto graditi. Dal brindisi finale la doppia idea, condivisa unanimemente, di dar vita in futuro ad un sano gemellaggio tra i due Circoli, magari in occasione di una prossima visita a Cremona da parte degli irriducibili anziani di Lizzanella.

La giornata non poteva non prevedere nel pomeriggio una visita alla Campana dei Caduti e della Pace sul Colle di Miravalle. Ulteriori emozioni, che hanno arricchito ancor più il significato di questa simpatica conoscenza.

Ammirata e salutata “Maria Dolens”, gli ospiti, con alla guida del pulmino la loro capace giovane referente Simona Galasi, hanno ripreso la A22, con la più viva convinzione di aver creato un nuovo rapporto di sincera amicizia, che potrà in futuro portare a nuove sorprese e a nuovi momenti di allegria.

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