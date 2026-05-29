Ad aprile occupati in crescita





ROMA (ITALPRESS) – Nuovi segnali positivi per il mercato del lavoro in Italia. Ad aprile, come rileva l’Istat, su base mensile gli occupati aumentano di 123 mila unità, mentre diminuiscono sia i disoccupati sia gli inattivi. L’incremento interessa tutte le fasce d’età, ad eccezione dei 35-49enni, per i quali il dato resta sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale così al 63,1%. In calo anche le persone in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione scende infatti al 5,1%, quello giovanile al 16,9%. Diminuisce inoltre il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni: 102mila in meno in un mese. Positivo anche il confronto trimestrale. Sempre secondo l’Istituto di statistica, tra febbraio e aprile di quest’anno gli occupati aumentano di 108mila unità rispetto ai tre mesi precedenti, mentre diminuiscono sia i disoccupati che gli inattivi.

gsl

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