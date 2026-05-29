Anter Green Awards, i vincitori del contest dedicato alle scuole

ROMA (ITALPRESS) – Grande successo per gli Anter Green Awards, il progetto promosso dall’Associazione nazionale tutela energie rinnovabili che vuole avvicinare studenti e scuole ai temi dell’energia pulita, dell’efficienza energetica e della transizione verso un futuro alimentato da fonti rinnovabili.Migliaia i voti della cittadinanza per premiare i migliori video sulla sostenibilità ambientale, l’importanza delle rinnovabili e del connubio fra energia, ambiente e innovazione.A vincere il contest quest’anno l’Istituto comprensivo di Cariati – scuola primaria G. Di Napoli (Cariati, CS). Secondo classificato l’Istituto comprensivo di Zevio – scuola secondaria di primo grado Altichiero Da Zevio (Zevio, VR) e all’Istituto comprensivo Ascoli Centro D’Azeglio – scuola primaria Malaspina (AP).In totale il contest, promosso con il supporto di NWG Energia e NWG Italia, ha coinvolto 68 scuole, 355 classi e 6.486 studenti provenienti da tutta Italia. A vincere sono state dieci scuole.I video realizzati dalle scuole per gli Anter Green Awards rappresentano il momento conclusivo del progetto formativo Il Sole in Classe.Accanto ai premi assegnati dal pubblico, sono state individuate anche 3 scuole vincitrici del Premio della Giuria di Qualità: per il Nord Italia il premio è andato all’Istituto comprensivo Montecchio – scuola primaria De Amicis (RE), per il Centro Italia è andato all’Istituto comprensivo Ascoli Centro D’Azeglio – scuola primaria Malaspina (Ascoli Piceno), per il Sud Italia all’Istituto comprensivo G. Pitrè di Castellammare del Golfo (TP).La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà l’11 giugno al Palazzo Senatorio, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio a Roma, in un evento dedicato alla valorizzazione dell’impegno delle scuole e delle nuove generazioni.“Educare le nuove generazioni ai temi dell’energia significa accompagnarle verso una vera transizione culturale, prima ancora che tecnologica – commenta il presidente di Anter, Alessandro Giovannini -. Gli Anter Green Awards nascono proprio con questo obiettivo: trasformare studenti e scuole in protagonisti attivi del cambiamento, capaci di diffondere consapevolezza, responsabilità e nuove visioni per il futuro energetico del Paese. Un percorso reso possibile anche grazie al supporto di NWG Energia e NWG Italia, che ogni anno scelgono di investire concretamente nell’educazione delle nuove generazioni”.“Come società Benefit, siamo orgogliosi di premiare anche quest’anno le scuole vincitrici degli Anter Green Awards, che hanno dimostrato sensibilità, interesse e attenzione verso temi fondamentali per il futuro, affrontandoli con partecipazione e competenza. Il futuro si costruisce insieme.”, Massimo Casullo Presidente di NWG Energia.

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