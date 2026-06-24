Consorzio Agrario di Cremona, il nuovo servizio digitale per la gestione dei Quaderni di Campagna

In un contesto agricolo sempre più orientato all’innovazione e alla conformità normativa, il Consorzio Agrario di Cremona rafforza il proprio impegno al fianco delle imprese agricole introducendo un nuovo servizio dedicato alla gestione digitale dei Quaderni di Campagna.

La compilazione dei registri dei trattamenti rappresenta oggi un adempimento indispensabile non solo per il rispetto delle normative vigenti, ma anche per garantire la tracciabilità delle produzioni, la sicurezza alimentare e l’accesso ai contributi previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC). Tuttavia, la gestione manuale di tali documenti richiede tempo, attenzione e risorse, esponendo le aziende al rischio di errori formali e possibili sanzioni.

Per rispondere concretamente a queste esigenze, il Consorzio Agrario di Cremona ha investito in una piattaforma digitale di ultima generazione, sviluppata in collaborazione con una delle principali realtà specializzate nel software per l’agricoltura. Il nuovo sistema consente di registrare e archiviare digitalmente tutte le operazioni colturali, dai piani di concimazione agli interventi di difesa fitosanitaria, verificando in tempo reale la conformità dei dati con i database ministeriali costantemente aggiornati.

Grazie a questa soluzione, ogni trattamento può essere monitorato e registrato nel rispetto delle prescrizioni normative, dei dosaggi autorizzati e dei tempi di carenza previsti dalla legislazione vigente, offrendo alle aziende agricole uno strumento affidabile e sempre aggiornato.

Il nuovo servizio va oltre la semplice fornitura di una piattaforma tecnologica. Il Consorzio mette infatti a disposizione dei propri soci e clienti un servizio di assistenza e consulenza specializzata, con l’obiettivo di alleggerire il carico amministrativo e consentire agli imprenditori agricoli di dedicare più tempo alle attività produttive.

La digitalizzazione dei processi permette inoltre di integrare nel sistema le informazioni raccolte direttamente in campo, comprese quelle provenienti dalle più recenti tecnologie di monitoraggio e dai rilievi effettuati con droni. Un approccio che trasforma un obbligo burocratico in un’opportunità concreta di analisi, pianificazione e miglioramento delle performance aziendali.

“L’agricoltura di oggi richiede competenze, tempestività e strumenti sempre più evoluti per affrontare le sfide normative e produttive», sottolinea Giannenrico Spoldi, presidente del Consorzio Agrario di Cremona. «Con il nuovo servizio dedicato ai Quaderni di Campagna vogliamo offrire ai nostri soci e clienti un sostegno concreto, capace di semplificare il lavoro quotidiano e trasformare gli adempimenti amministrativi in un’opportunità di crescita e organizzazione aziendale. È un servizio che si pone anche come supporto al lavoro delle associazioni di categoria, in un’ottica di collaborazione a beneficio delle imprese agricole. Il nostro obiettivo è essere sempre più un partner affidabile per le imprese agricole del territorio, accompagnandole nel percorso verso un’agricoltura innovativa, sostenibile e competitiva”.

Per informazioni sul servizio di gestione digitale dei Quaderni di Campagna e per attivare una consulenza dedicata, è possibile contattare gli uffici del Consorzio Agrario di Cremona o rivolgersi ai tecnici presenti sul territorio.

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