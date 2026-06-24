Cronaca
Collaborazione Mdv e Avis: ingresso a prezzo ridotto per i donatori
Basterà mostrare in biglietteria del Museo la tessera AVIS
Fondazione Museo del Violino di Cremona e AVIS Comunale di Cremona, hanno recentemente firmato un accordo di collaborazione che riserva l’ingresso al Museo ai Donatori Avis a un prezzo ridotto.
Il Donatore potrà aderire a questa iniziativa semplicemente mostrando, alla biglietteria del Museo, la tessera AVIS. Scopo della collaborazione è favorire la fruizione al Museo del Violino di Cremona a tutti i soci iscritti a AVIS Comunale di Cremona e promuovere gli eventi in calendario presso il Museo.
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