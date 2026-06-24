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Cronaca

Collaborazione Mdv e Avis: ingresso a prezzo ridotto per i donatori

Basterà mostrare in biglietteria del Museo la tessera AVIS

Da sinistra il presidente AVIS Giuseppe Scala, l’assistente di Direzione MDV Paola Carlomagno, il responsabile ufficio marketing MDV Stefano Prinzivalli e il consigliere AVIS Giovanni Ferrari
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Fondazione Museo del Violino di Cremona e AVIS Comunale di Cremona, hanno recentemente firmato un accordo di collaborazione che riserva l’ingresso al Museo ai Donatori Avis a un prezzo ridotto.

Il Donatore potrà aderire a questa iniziativa semplicemente mostrando, alla biglietteria del Museo, la tessera AVIS. Scopo della collaborazione è favorire la fruizione  al Museo del Violino di Cremona a tutti i soci iscritti a AVIS Comunale di Cremona e promuovere gli eventi in calendario presso il Museo.

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