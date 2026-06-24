Tre nuovi commissari in servizio in Questura: “Con loro, maggiore impulso alla polizia”

Tre nuovi commissari entrano a far parte dell’organico della Questura di Cremona. Si tratta di Giulia Gemini, che gestirà l’Ufficio passaporti e licenze della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Maria Carmela Cottitto, destinata all’Ufficio Immigrazione, ed Edoardo Tasciotti, che sarà a capo delle Volanti.

A presentarli, in una conferenza stampa, è stato il questore Carlo Ambra, che ha ringraziato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per questi nuovi arrivi che consentono di coprire tutti gli uffici che erano temporaneamente scoperti. “In questo modo”, ha detto il questore, “si darà maggiore forza e impulso alla polizia, e di conseguenza un maggiore impegno nei confronti della cittadinanza sotto l’aspetto della sicurezza”.

Cottitto, 31enne, è originaria della provincia di Agrigento. Si è laureata in Giurisprudenza a Palermo con una tesi sui flussi migratori. Ha conseguito anche un master in criminologia e prima di entrare in polizia ha lavorato alcuni mesi presso l’Agenzia delle Entrate come funzionario tributario. Un “ufficio complicatissimo, quello dell’immigrazione“, lo ha ha definito il questore. “Ha mille incombenze che riguardano non soltanto il servizio che dobbiamo dare agli stranieri per l’integrazione nella nostra comunità, ma anche un grosso impegno che riguarda la parte dei richiedenti asilo e delle espulsioni di coloro che hanno dimostrato di non volersi integrare nella nostra società e che delinquono”. Cottitto sostituisce la collega Rosaria Sabia, passata a capo della Digos.

Giulia Gemini gestirà invece l’Ufficio passaporti e licenze della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Originaria di Viterbo, 30 anni, “figlia d’arte” di un poliziotto da poco in pensione. “Papà sarà fierissimo”. ha detto il questore. Gemini ha vinto il concorso come commissario. Ha vissuto a Torino, dove si è laureata in Giurisprudenza, ha svolto la pratica forense a Viterbo dove ha anche fatto pratica in uno studio notarile. “Una persona non si arresta con la forza, ma con la penna”, ha commentato il questore. “In base a come si scrive e alle capacità giuridiche si possono conseguire importanti risultati, visti anche i numerosi ricorsi amministrativi e appelli. Basta un cavillo che si vanifica tutto il lavoro fatto. Questa preparazione giuridica che hanno tutti loro è molto importante”.

Il nuovo commissario gestirà l’ufficio che si occupa di licenze sulle armi, di passaporti, dei controlli amministrativi, imprenditoriali, delle attività commerciali ed è l’ufficio dove nasce l’articolo 100 del Questore che sospende le licenze ai locali quando si verificano certe tipologie di reati, come la somministrazione di alcolici a minori.

Edoardo Tasciotti, invece, è stato assegnato alle Volanti, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Crema. E’ un ex ispettore, ha lavorato nelle Questure di Milano e Lodi, alla Squadra Mobile e al Reparto Mobile.

Per il questore, l’Ufficio Prevenzione Generale ha una grande importanza. Dal suo arrivo, Ambra ha aumentato la presenza della polizia sul territorio, non solo con gli agenti in borghese, ma anche con le Volanti. “Abbiamo anche aumentato le pattuglie appiedate, soprattutto nel centro cittadino e nelle aree commerciali, il fine settimana e durante il mercato cittadino per garantire visibilità per il cittadino e anche un deterrente per i criminali. Prima che istituissimo queste pattuglie appiedate, in centro e al mercato si registrava qualche borseggio. Ora non se ne vedono più”.

I tre funzionari saranno assegnati ai rispettivi uffici dopo un periodo di monitoraggio da parte del questore che valuterà le loro attitudini e le loro capacità professionali.

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