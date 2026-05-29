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Cinema, Golino “Mi piacerebbe raccontare il tempo liquido che viviamo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sicuramente tenterei di fare una storia sul contemporaneo, su questo momento che ci riguarda tutti, ma che negli Stati Uniti è molto evidente, questo tempo liquido che viviamo”. Lo afferma all’Italpress l’attrice e regista Valeria Golino, presente con 4 film a “Open Roads: New Italian Cinema”, rassegna che torna al Lincoln Center di New York con una selezione che racconta un’industria cinematografica in trasformazione, tra nuove generazioni di registi, autori affermati e uno sguardo costante verso il dialogo con il pubblico internazionale.

xo9/sat/gtr
(Intervista di Stefano Vaccara)

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