E’ il giorno delle bancarelle: tanti cremonesi a curiosare sperando in buoni affari

Dalle prime ore di mattina, quando ancora il caldo è tollerabile, è iniziato il via vai dei cremonesi sulle bancarelle di viale Po, nella domenica che anticipa la giornata di San Pietro. Una tradizione che anche quest’anno viene rispettata, anche se il colpo d’occhio da piazza Cadorna è molto diverso da quello degli scorsi anni, con l’inizio di viale Po completamente sguarnito e deserto.

“Vengo qui da sempre, adesso sto cercando due abiti per le mie nipotine che sono gemelle“, ci spiega un’affezionata frequentatrice del mercato, mentre un signore di mezza età spiega di essere tornato in questa occasione, dopo parecchi anni d’assenza, sperando di trovare un particolare attrezzo da cucina . E’ rimasto deluso: “L’ambulante che cercavo non viene più, peccato”, commenta con rassegnazione.

Tanti vengono a curiosare, nella consapevolezza che non si torna mai (o quasi) a casa a mani vuote, pur ammettendo che “la qualità non è più quella di una volta”, persone di tutte le età che approfittano delle prime ore del mattino.

Da parte dei venditori, c’è soddisfazione per la scelta del Comune di aver limitato la rassegna alla sola giornata di domenica, mentre in precedenza si sviluppava sull’intero week end: “E’ un bene per noi, che smontiamo dal mercato di sabato mattina “, ci spiega una operatrice, “e credo anche per il Comune che così semplifica illuminazione e viabilità”.

Le bancarelle di San Pietro, così come è chiamata da tutti la “fiera merceologica”, proseguirà per tutta la giornata fino alle 22.

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