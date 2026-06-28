L’operazione Berti è l’emblema della filosofia che vuole seguire la nuova Cremonese

L’approdo alla Cremonese di Tommaso Berti ha di fatto aperto la nuova stagione 2026-2027, che vedrà i grigiorossi ripartire dalla Serie B dopo la delusione provata per la retrocessione rimediata nella massima serie. Il primo acquisto messo a segno è emblematico, perché sintetizza alla perfezione la nuova filosofia che la Cremo ha intenzione di seguire, come dichiarato in conferenza stampa dagli stessi dirigenti Paolo Armenia e Christian Botturi.

I grigiorossi vogliono puntare molto sui giovani, cresciuti nel proprio settore giovanile e non solo. Berti è considerato uno dei migliori talenti dell’ultima edizione del campionato cadetto. Un Under che vanta già 139 presenze tra i professionisti ed è già stato convocato nella Nazionale maggiore. Non a caso mezza Serie A e club esteri volevano l’ormai ex del Cesena, ma la Cremo ha bruciato tutti lavorando sottotraccia. Un’operazione condotta alla perfezione: poche chiacchiere e tanta concretezza, lo stile che caratterizza la società.

Riguardo i giocatori ancora sotto contratto dalla scorsa Serie A, ad oggi non si registrano offerte di altri club. Ipoteticamente, quindi, la difesa grigiorossa potrebbe già essere fatta, con Barbieri e Pezzella terzini, oltre a tre centrali come Bianchetti, Folino e Luperto per due posti da titolare. Mancherebbe solamente un altro centrale mancino, come alternativa al già citato Luperto.

Niente male se si considera che il reparto portieri può già fare conto sul protagonista dell’ultima promozione Fulignati, con un Under con già tanta esperienza come Agazzi a fare da vice. E come alternative nel ruolo di terzini, a sinistra nel pre-ritiro verranno valutati il 23enne Rocchetti (l’anno scorso in C al Potenza) e il 20enne Tosi (rientrato dalla Sambenedettese), mentre a destra cercherà di convincere mister Giampaolo ad essere confermato il 23enne Cabianca (rientrato dalla Salernitana).

In uscita, vanno registrati nuovi corteggiamenti del Benevento per Zanimacchia e interessamenti di Dolomiti Bellunesi e Savoia per Patrignani, della Torres per Triacca, della Pergolettese per Bassi, dell’Ospitaletto per Ragnoli Galli e Paganotti.

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