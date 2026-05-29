Energia, Di Sciascio “La Regione Puglia farà la sua parte”





LECCE (ITALPRESS) – “La Puglia è già un importante riferimento per l’energia per il Paese, svolgiamo un ruolo determinato dalla geografia importante, siamo in questo momento esportatori di energia. Cerchiamo di fare la nostra parte, ma è importante anche un tema di accettazione perché la nostra Regione ha una ricchezza di paesaggio, il 13% del PIL è fatto di turismo; c’è un tema di vantaggio per le famiglie e per le imprese, siamo esportatori di energia e va tenuto presente che c’è ancora un prezzo unico che non dà nessun beneficio alle nostre famiglie. La Regione Puglia ha fatto e farà la sua parte anche in termine di raggiungimenti del target che ci sono stati posti dal Ministero, sapendo bene che non dobbiamo solo pagare pegno, è importante valorizzare anche i territori”. Così Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia, in occasione del Festival dell’Energia in corso a Lecce.

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