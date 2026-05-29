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Tg Economia – 29/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ad aprile occupati in crescita
– Gli investitori istituzionali accelerano sui real asset
– “Crossings”, a Milano si parla di innovazione e nuove competenze
– Dipendente in malattia e doppio impiego, cosa dice la Cassazione
sat/gsl

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