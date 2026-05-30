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Cristina D’Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay – Le videonews

(Adnkronos) – Gran finale per il festival dell’animazione con il concerto-evento di Cristina D’Avena. Accompagnata dalla band dei Gem Boy, la regina delle sigle si prepara a far cantare il pubblico di Pescara con i suoi successi immortali. 44 anni di una carriera da record: dall’esordio a 3 anni allo Zecchino d’Oro, alle oltre 800 sigle incise e 7 milioni di dischi venduti, fino ai duetti con i grandi della musica italiana. 

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