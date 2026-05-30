Fabbrica clandestina di sigarette a Parma, 12 arresti

PARMA (ITALPRESS) – Dodici persone arrestate, 20 tonnellate di tabacco sequestrate e un opificio clandestino smantellato. È il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma, che ha posto fine a una presunta attività su larga scala di produzione e distribuzione di sigarette contraffatte, con conseguente evasione delle accise e frode alla fede pubblica.

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(Fonte video: Carabinieri Parma)