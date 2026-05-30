Ultime News

30 Mag 2026 Borgo Loreto: situazione rifiuti nei condomini di piazza Patrioti sempre più grave
30 Mag 2026 Incendio notturno in appartamento a Rivolta d’Adda: evacuate cinque persone
30 Mag 2026 Blitz antidroga a Cremona: 5 arresti, sequestrati 6 kg di stupefacenti
30 Mag 2026 Cremonese, soltanto 4 vittorie nei 16 scontri diretti salvezza disputati
30 Mag 2026 Ordine degli architetti: inaugurata la nuova sede, tra progetti e qualche novità
Video Pillole

Fabbrica clandestina di sigarette a Parma, 12 arresti

PARMA (ITALPRESS) – Dodici persone arrestate, 20 tonnellate di tabacco sequestrate e un opificio clandestino smantellato. È il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma, che ha posto fine a una presunta attività su larga scala di produzione e distribuzione di sigarette contraffatte, con conseguente evasione delle accise e frode alla fede pubblica.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri Parma)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...