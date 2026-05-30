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Nazionali

MotoGp, Bezzecchi in pole al Mugello davanti a Fernandez e Martin

(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi in pole position al Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il pilota dell’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, chiudendo in 1’43″921 e scatterà primo nella griglia di partenza sia nella gara Sprint che nel Gp di domani. Accanto a lui in prima fila ci sarà l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.  

Terzo tempo e seconda fila per il primo inseguitore di Bezzecchi nel Mondiale, Jorge Martin, seguito da uno strepitoso Marc Marquez, al rientro dall’infortunio con la Ducati. Quinta la Gresini di Fermin Aldeguer, poi Pecco Bagnaia e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Ecco la griglia di partenza del Gp d’Italia: 

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1’43″921 

2 Raul Fernandez (Aprilia) +0.224 

3 Jorge Martin (Aprilia) +0.363 

4 Marc Marquez (Ducati) +0.373 

5 Fermin Aldeguer (Ducati) +0.392 

6 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.561 

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +0.577 

8 Diogo Moreira (Honda) +0.713 

9 Franco Morbidelli (Ducati) +0.734 

10 Pedro Acosta (KTM) +0.789 

11 Enea Bastianini (KTM) +0.942 

12 Alex Rins (Yamaha) +1.128 

13 Ai Ogura (Aprilia) Q1 

14 Brad Binder (KTM) Q1 

15 Joan Mir (Honda) Q1 

16 Luca Marini (Honda) Q1 

17 Jack Miller (Yamaha) Q1 

18 Fabio Quartararo (Yamaha) Q1 

19 Maverick Vinales (KTM) Q1 

20 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) Q1 

21 Michele Pirro (Ducati) Q1 

22 Cal Crutchlow (Honda) Q1 

 

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