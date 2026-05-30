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Nazionali

Roland Garros, oggi Berrettini-Comesana – Diretta

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro affronta Francisco Comesana – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam francese, dopo il successo nel secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. L’argentino si è invece guadagnato la sfida dopo aver eliminato Luciano Darderi.  

 

In caso di passaggio del turno, Berrettini sfiderà il vincente di Cerundolo-Landaluce. 

 

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