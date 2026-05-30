Tentato femminicidio a Misterbianco, a chiedere aiuto una delle figlie della coppia

(Adnkronos) –

Un tentato femminicidio è avvenuto questa notte in un’abitazione a Misterbianco, nel Catanese. La violenta aggressione nei confronti della moglie di 49 anni ha portato all’arresto dell’uomo, di 53 anni.

L’allarme è scattato intorno all’una, quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112, chiedendo aiuto per la madre riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico con la ragazza, sotto choc, sino all’arrivo dei soccorsi.

Al loro arrivo i militari hanno bloccato l’aggressore, mentre i sanitari del 118 hanno trasferito la donna in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza.

La vittima, che ha riportato gravissime lesioni alla testa, è ricoverata in prognosi riservata, in condizioni giudicate critiche dai medici. Il marito è stato condotto in carcere con l’accusa di tentato femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione.