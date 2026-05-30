Ultime News

30 Mag 2026 Giornata Nazionale del sollievo: il dolore cronico e la storia di Gian Mario
30 Mag 2026 Prosegue il rinnovamento dell’illuminazione artistica di Piazza del Comune e vie limitrofe
30 Mag 2026 Quartieri in Giallo: il bilancio della rassegna dedicata alla narrativa poliziesca
30 Mag 2026 Incidente a Spino d’Adda: donna di 74 anni perde il controllo della sua Fiat Panda
30 Mag 2026 Aselli, premiati gli studenti: riconosciuti merito, impegno e spirito di comunità
Nazionali

Tentato femminicidio a Misterbianco, a chiedere aiuto una delle figlie della coppia

(Adnkronos) –
Un tentato femminicidio è avvenuto questa notte in un’abitazione a Misterbianco, nel Catanese. La violenta aggressione nei confronti della moglie di 49 anni ha portato all’arresto dell’uomo, di 53 anni.  

L’allarme è scattato intorno all’una, quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112, chiedendo aiuto per la madre riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico con la ragazza, sotto choc, sino all’arrivo dei soccorsi.  

Al loro arrivo i militari hanno bloccato l’aggressore, mentre i sanitari del 118 hanno trasferito la donna in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. 

La vittima, che ha riportato gravissime lesioni alla testa, è ricoverata in prognosi riservata, in condizioni giudicate critiche dai medici. Il marito è stato condotto in carcere con l’accusa di tentato femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...